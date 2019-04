Porque en realidad, para Viggo, arribar a la morada del director de Alatriste resultó una verdadera travesía. "Llegando a su casa, estaba en Puerta del Sol, y los ultras del Real Madrid vieron los colores que traía; venía de azulgrana, caminando y pensaron que era de Barcelona. Y los pelados esos me empezaron a decir algunas cosas feas y me empezaron a pegar. Y yo, buscando un taxi para salir, tenía una bolsa con dos botellas de vino, le rompí una en la cabeza a uno y me fui corriendo. Llegué a la casa del director, todo sudado, manchado y me dijo: '¿Es sangre lo que tienes?'. 'No, vino', le dije y le expliqué. Y después perdimos…", concluyó su descripción de la noche ajetreada.