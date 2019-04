"Desde que era un niño de 12 años solamente me enseñaron a golpear a la gente, a derribarlos, humillarlos, a romper su voluntad, a demostrarles que era superior a ellos, que era mejor que todo el mundo. Pero en realidad yo era un niño asustado e inseguro. No tenía idea lo que hacía, pero lo hacía porque se sentía bien, todo el mundo me decía que era bueno en eso y eso me llevó a convertirme en este hombre, este tirano que no tenía respeto por nada, que a menudo decía algunas cosas realmente extrañas e irrespetuosas para los oponentes. Ahora que veo todo esto pienso que hice todo mal", reconoció.