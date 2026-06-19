La Selección Colombia tendría novedad ante República Democrática del Congo que afectaría a Luis Javier Suárez

La Selección Colombia viene de conseguir un triunfo sobre Uzbekistán por 3-1 y quedó a un paso de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Luego de la alegría por la victoria en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Colombia enfila baterías para la segunda jornada ante la República Democrática del Congo, otro de los conjuntos que dio la sorpresa con un empate en la fecha anterior.

El técnico Néstor Lorenzo analizó al rival y haría un cambio sorpresivo en la formación titular, basado en lo que vio en el compromiso del 17 de junio en Ciudad de México y sería un hombre que ocuparía el puesto de Luis Javier Suárez, de discreta presentación en el último juego.

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De otro lado, es clave para el seleccionado nacional sumar los tres puntos en Guadalajara, pues se trata de una oportunidad ideal para asegurar el pase a los dieciseisavos de final y llegar con tranquilidad a la última fecha contra nada menos que Portugal en Miami.

El cambio en la Selección Colombia

Aunque la base titular del combinado nacional le volvió a dar una alegría al cuerpo técnico y la afición, el entrenador argentino no descarta otra modificación en la formación titular, como se dio con Gustavo Puerta por Richard Ríos en el medio campo.

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Jhon Córdoba se perfila para ser el titular de la Selección Colombia ante la República Democrática del Congo, pues su perfil de juego y cualidades serían ideales para enfrentar a los africanos en el estadio Akron de Guadalajara, en la noche del martes 23 de junio.

Jhon Córdoba volvería a la formación titular de la selección Colombia, luego de perder el puesto con Luis Javier Suárez al final de las eliminatorias - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El periodista René Wehdeking del canal Win Sports aseguró que el delantero del Krasnodar de Rusia es una alternativa en estudio para el técnico Néstor Lorenzo, en su plan para romper el fuerte esquema defensivo de los congoleños, quienes vienen de empatar 1-1 con Portugal.

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De esta manera, Luis Javier Suárez perdería el puesto en la formación de Colombia, pues ante Uzbekistán no realizó ningún disparo ni aproximación a portería, solo hizo un pase clave y la calificación de la plataforma Sofascore fue de 6.5, por eso fue reemplazado por Juan Camilo “Cucho” Hernández a los 80 minutos.

Luis Javier Suárez no tuvo el debut esperado con Colombia en el Mundial 2026 - crédito Henry Romero/REUTERS

Además, será otro debut mundialista en el combinado nacional, ya que Córdoba, desde finales de 2023, empezó a tener presencia en el seleccionado nacional, disputó la Copa América 2024 y le ganó el puesto a hombres como Rafael Santos Borré y Jhon Jáder Durán en la plantilla de convocados.

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“Teníamos que empezar el Mundial con el pie derecho”

Gustavo Puerta fue una apuesta del técnico Néstor Lorenzo en el debut del Mundial 2026, pues sentó a la figura de Richard Ríos y funcionó con creces, ya que hizo asistencia para el gol de Luis Díaz y fue clave para robarle el balón a los uzbekos en la mitad de la cancha.

En charla al final del partido, el mediocampista explicó su papel en ese juego: “El profe siempre me pide eso, ser agresivo en la marca, ir hacia adelante. Creo que fue lo que hice junto con Lerma, con Arias y con todos ellos. Hicimos un buen trabajo en la mitad de la cancha. Ese balón que recuperamos con Lerma fue muy importante para llegar al segundo”.

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Gustavo Puerta fue figura de Colombia ante Uzbekistán por su papel en la zona de volantes - crédito Henry Romero/REUTERS

“Siempre pensamos en nosotros mismos, pero es cierto que el empate entre Portugal y Congo fue bueno para nosotros. Sabíamos que teníamos que empezar el Mundial con pie derecho, con los tres puntos”, añadió el jugador del Racing de Santander.

Puerta también afirmó que los amistosos le ayudaron a ganar confianza y acoplarse al esquema táctico: “Me dieron ese plus y esa confianza que también necesitaba en la selección, porque no es lo mismo jugar en los clubes que jugar con la selección, es totalmente diferente. Esos partidos llegaron en el momento perfecto. No había debutado con la selección hasta hace seis o siete meses y siempre creo que los planes de Dios son perfectos. Todo se dio en el momento correcto y aproveché la oportunidad”.

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