Lo llamativo es que desde la AFA aún continúan ejerciendo una presión innecesaria en el astro rosarino. El video que publicó la entidad de la calle Viamonte fue un claro ejemplo de ello. "No hay que cargarlo de mayores responsabilidades, más allá de las que él asume, responde y quiere. De hecho lo dijo públicamente, él es el primero que quiere ganar algo con la Selección, pero para conseguir ese objetivo primero hay que construir un proyecto. Así lo hizo la generación que jugó las tres finales, pero lamentablemente no lo pudieron coronar con un título", deslizó Sorín poniendo mayor énfasis en el cuidado que hay que tener con la Pulga: "Hay que alentarlo y no defenestrarlo cuando las cosas no salen por cualquier cosita o cualquier detalle. No sirve de nada hacerse famoso por una crítica a Messi. Es mucho mejor apoyarlo y darle desde una crítica constructiva o un análisis técnico o táctico algo que le pueda aportar".