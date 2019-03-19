De la mano del "Pulga" Rodríguez, Colón goleó a Deportivo Municipal en su debut en la Sudamericana

Colón empezó literalmente "con buen pie" su participación en la Copa Sudamericana 2019 al vencer a Deportivo Municipal de Perú por 3 a 0, en el Estadio Municipal de Lima, en el partido de ida de esta serie inaugural del certamen. La impecable conducción del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, autor de un tanto y fino asistidor en los dos restantes convertidos por Marcelo Estigarribia (el primero) y Cristian Bernardi (el tercero), demostraron una vez más que tiene "guantes" en sus pies, hecho que resultó demasiado para la endeble oposición del discreto equipo peruano.

Los santafesinos, que de esta manera le entregaron el primer triunfo al director técnico Pablo Lavallén luego de su desafortunado debut en la Superliga del pasado fin de semana, cuando cayeron también por 3-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, contaron con aproximadamente 700 hinchas que los alentaron desde las tribunas del despoblado Estadio Municipal, de Lima.

Y el primer deleite para ellos recién llegó sobre el final del primer tiempo, cuando el "Pulga" habilitó desde unos 40 metros al paraguayo Marcelo Estigarribia, al que le puso la pelota al pecho para que este, también de demostrada jerarquía, por ejemplo, en la Juventus, de Italia (fue campeón de la Serie A en la temporada 2011-2012), hiciera fuelle para pasarla sobre el cuerpo del arquero Steven Rivadeneyra, antes de empujarla a la red con el arco vacío.

Con esta corta diferencia se fueron a los vestuarios, pero en el arranque del segundo período volvió a pegar Colón, en un gol clave convertido por Luis Rodríguez tras dominar la pelota sobre el punto penal y definir de sobrepique al medio del arco, con un remate bajo y contundente.

A partir de allí Colón se apropió del desarrollo desde lo funcional y lo psicológico, manejó la pelota criteriosamente para que ésta corriera más que quienes disponían de ella y esperó el espacio justo para meter otro estiletazo. Y ese instante llegó sobre los 25 minutos, otra vez, por obra y gracia de Luis Miguel, que terminó de cantar victoria para Colón con otro pase filtrado para que Cristian Bernardi quedara mano a mano con Rivadeneyra y definiera por debajo del cuerpo del arquero.

Allí se terminó todo, porque si bien Deportivo Municipal intentó una remontada quimérica con el volante Pier Larrauri e intentó manejar los hilos de su equipo, no fue para nada el conductor que le hacía falta al conjunto limeño, que siguió debatiéndose en la misma impotencia con la que jugó todo el partido. Por eso Colón se fue de Lima con la sensación de serie cerrada, pese a que aún quedan 90 minutos para la revancha que tendrá lugar el 16 de abril en Santa Fe.

"Estoy contento por el triunfo y ahora esperamos ganarle a San Lorenzo el sábado, en el partido pendiente de la Superliga, porque necesitamos seguir creciendo con este nuevo proyecto, ya que Lavellén todavía no tuvo tiempo de trabajar con nosotros como es necesario", remarcó el héroe de la noche en Lima, Luis Rodríguez.

"Cuando uno no tiene mucho tiempo de trabajo lo que hay que hacer es lo más fácil, que es tratar de ser ordenado, y eso fue lo que hoy hizo Colón, que además contó con la buena lectura que hicieron los futbolistas sobre los momentos del partido en los que era más factible golpear al rival", corroboró los dichos del "Pulga" el propio Lavallén.

Deportivo Municipal es un club que tiene menos de 100 años de vida y que desde 2015 participa en la Primera División del fútbol peruano. Esta es la cuarta participación de Muni en un certamen internacional, ya que actuó en dos ocasiones en la Copa Libertadores (1982 y 2017) e hizo lo propio en la Sudamericana 2016. En el Campeonato Descentralizado de Perú se ubica en la novena colocación con seis puntos de 15 en juego.

Formaciones:



Deportivo Municipal: Steven Rivadeneyra; Eduardo Rabanal, Yordi Vílchez, Adrián Zela, Alvaro Ampuero; Carlos Flores, Egidio Arévalo Ríos, Pier Larrauri, Ricardo Buitrago; Jeremías Bogado e Iván Bulos. DT: Víctor Rivera.

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emmanuel Olivera, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Christian Bernardi, Guillermo Celis, Marcelo Estigarribia; Tomás Chancalay y Luis Miguel Rodríguez. DT: Pablo Lavallén,

Árbitro: Braulio Machado, de Brasil

Estadio: Nacional de Lima (Perú)

TV: ESPN 2

Con información de Télam.

Seguí el relato en vivo

