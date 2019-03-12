Godoy Cruz rescató un positivo empate en Perú ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores

Godoy Cruz de Mendoza consiguió un buen empate 1 a 1 como visitante de Sporting Cristal, en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores de América, disputado en la ciudad de Lima.

En el estadio Nacional de la capital peruana, el equipo local se situó en ventaja con una conquista del delantero argentino Emmanuel Herrera (ex Chacarita y Sportivo Italiano), a los 2 minutos de la primera etapa. Los conducidos por Lucas Bernardi establecieron la igualdad, a través de una conquista de Tomás Cardona, a los 14′, de ese segmento inaugural.

En otro encuentro del grupo jugado, en Asunción, el local Olimpia empató 1 a 1 con Universidad de Concepción, de Chile. De esta manera, el conjunto chileno lidera la clasificación con 4 puntos, seguido por Godoy Cruz y Olimpia con 2, mientras que Sporting Cristal cierra con 1.

Ezequiel Bullaude de Godoy Cruz cuida la pelota ante la marca de Jorge Cazulo de Sporting Cristal (AFP)

Desde el comienzo se sucedieron las acciones de riesgo frente a las vallas. Así, en su primera aproximación, el equipo local se puso en ventaja. Corrían 2 minutos, cuando Calcaterra envió un pelotazo largo para Cazulo que sorprendió la salida del arquero Ramírez y alargó para Herrera, quien definió desde ángulo sesgado, para decretar la apertura.

Tras la conquista, el 'Tomba' se adelantó y buscó la paridad, casi de inmediato, con Ángel González desprendiéndose por derecha y tratando de llegar hasta el fondo. En una maniobra de pelota detenida, a los 14′, el equipo de Lucas Bernardi arribó a la igualdad, con un disparo de Cardona, que se coló en el ángulo superior derecho de Patricio Álvarez.

Tomás Cardona fue el autor del golazo de Godoy Cruz para el empate final ante Sporting Cristal por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores (AFP)

El empate tonificó al equipo visitante, que se sintió más cómodo en el campo y se animó a jugar a espaldas de los mediocentros locales, generando zozobras defensivas en el elenco del Rimac. En una de esas maniobras, Juan Martín Lucero sacó un violento remate que reventó el palo, a los 41 minutos, cuando el arquero Álvarez hacía vista.

En el segundo período, el conjunto limeño tomó el control de las acciones. Los ingresos de Patricio Arce y, sobre todo, del experimentado Carlos Lobatón (39 años) le permitieron a los dirigidos por el argentino Claudio Vivas obtener mayor criterio y profundidad.

Pero en última instancia, el arquero Roberto Ramírez apareció para garantizar el resultado y otorgarle confianza al "Tomba". El arquero visitante se quedó con un tiro libre de Cristian Palacios (18′) y con un disparo de Lobatón (35′) que podían complicar.

Ezequiel Bullaude de Godoy Cruz recibe una falta de Christofer Gonzales de Sporting Cristal (AFP)

Godoy Cruz, a medida que transcurrieron los minutos, se dedicó a cuidar el punto, aunque también pudo haber sacado renta máxima, con un cabezazo del paraguayo Richard Prieto, que se fue apenas desviado (38′).

El equipo mendocino sumó su segundo empate consecutivo en la fase de grupos de la Copa y cuarta igualdad en hilera.

En el estreno del Grupo C, el Tomba no pudo como local ante otro equipo cargado de historia en la competencia continental. Igualó sin goles frente a Olímpica, de Paraguay, en lo que fue el debut de Lucas Bernardi como entrenador de los mendocinos, en su regreso al club.

Por su parte, Sporting Cristal fue protagonista de un partido inolvidable. En el primer duelo por la zona, cayó como visitante frente a Universidad de Concepción, de Chile, por 5-4.

En el estreno de la Copa Libertadores 2019, el Tomba no pudo frente a Olimpica: igualó sin goles en el estadio Malvinas Argentina de Mendoza. (AFP)

El presente de ambos equipos transita momentos diferentes. Godoy Cruz está comenzando una nueva etapa con Bernardi como DT. Hace cinco partidos que no consigue la victoria por la Superliga, en la que marcha en el decimocuarto lugar con 28 puntos.

Después de igualar 0-0 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en el que el entrenador del conjunto mendocino eligió poner un equipo alternativo, Godoy Cruz volvió a jugar con la base de los titulares que lo vienen haciendo en el comienzo del 2019.

El conjunto peruano es el único líder de la Primera División de su país. Ganó los cuatro partidos que jugó, y no le convirtieron goles. Además viene de consagrarse campeón del fútbol de elite en Perú, lo que le valió la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Esta es la cuarta participación de Godoy Cruz en en el máximo torneo de clubes de Sudamérica tras despedirse en fase de grupos en las ediciones 2011 y 2012, además del adiós en octavos en el 2017, en manos del que luego fue el campeón del certamen, Gremio de Porto Alegre.

Formaciones

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Edinson Chávez, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Horacio Calcaterra, Jesús Pretel, Jorge Cazulo; Cristian Palacios, Christofer Gonzáles y Emanuel Herrera. DT: Claudio Vivas.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Jalil Elías, Diego Vera, Tomás Cardona, Luciano Abecasis; Ángel González, Juan Andrada, Fabián Henríquez, Juan Martín Lucero; Ezequiel Bullaude y Santiago García. DT: Lucas Bernardi.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Estadio: Nacional (Lima, Perú)

TV: Fox Sports

Con información de Télam.

