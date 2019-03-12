Boca goleó a Deportes Tolima y lidera el Grupo G de la Copa Libertadores

En la Bombonera, Boca goleó 3 a 0 a Deportes Tolima con goles de Marco Pérez en contra, a los 3 minutos del complemento, Darío Benedetto (11′) y Mauro Zárate (15′). Con este triunfo, el "Xeneize" lidera el Grupo G de la Copa Libertadores.

El primer tiempo de Boca no fue bueno. Deportes Tolima, con muy poco, lo controló y en varios pasajes de la etapa lo complicó mediante remates desde media distancia. El tándem Carlos Tevez y Mauro Zárate no funcionó en el "Xeneize", que se mostró partido en el medio y cada avance del equipo colombiano lo sufrió en el retroceso.

En el complemento, el "Xeneize" tuvo una cara totalmente diferente y en quince minutos ya goleaba 3 a 0. Mauro Zárate fue clave en la levantada anímica y futbolística del equipo. Carlos Tevez y compañía se contagió del empuje del ex delantero de Vélez y todo Boca creció. El final fue muy similar el último encuentro contra San Lorenzo, también con victoria 3 a 0, y con momentos de alto vuelo.

Nahitan Nandez formó la dupla de volantes centrales junto a Iván Marcone (Foto Baires)

En el inicio del partido, el ataque del equipo de Gustavo Alfaro se volcó por el sector derecho donde se ubicó Sebastián Villa, que arrancó bien pero con el correr de los minutos se pinchó al igual que el resto de sus compañeros. Sin embargo, la jugada más clara de Boca nació tras una gran jugada personal del colombiano, quien dejó en el camino a dos rivales y descargó para Darío Benedetto. En posición de nueve, el "Pipa" definió forzado y a las manos del arquero

Depotes Tolima avisó a los dos minutos tras un mal cruce de Carlos Izquierdoz que terminó con un centro de Marco Pérez al corazón del área y Omar Albornoz cruzó la pelota, que se fue apenas desviada. Esteban Andrada estuvo a punto de cometerle penal.

El equipo colombiano apostó al contragolpe. Marcone y Nandez se vieron superados por la velocidad de la visita, sobre todo cuando el uruguayo intentó cargarse la generación de juego, frente a la notoria ausencia de Zárate y Tevez.

A los 8′, otra buena situación para Tolima. Luego de un córner lanzado por Luis González, la pelota le quedó a Danovis Banguero para un remate forzado sobre la salida de Emmanuel Mas, que rozó y generó que la pelota impactara en el palo.

Sebastián Villa disputa una pelota. El colombiano fue uno de los mejores de Boca (AP)

Los primeros signos de reacción de Boca se vieron promediando la etapa. A los 23′, una buena jugada colectiva que terminó con una gran habilitación de Zárate para Tevez. Sin embargo, el capitán demoró mucho en rematar dentro del área. Buscó una descarga con Mas, pero el lateral también definió mal.

Boca recuperó la pelota muy atrás y en cada ataque debió dar muchos pases. Por tal motivo, no generó sorpresa en el equipo rival. Una nueva jugada clara para el "Xeneize" fue tras un centro de Izquierdoz, que tomó un rebote luego de una pelota parada mal entregada por Tevez, y Lisandro López la peinó. La pelota quedó en el techo del arco.

Hasta que llegó la jugada más clara para Boca del primer tiempo. A los 38′, Villa enganchó de derecha a izquierda en velocidad, dejó a dos rivales en el camino y descargó perfecto para Benedetto, quien remató forzado a las manos del arquero. La etapa terminó con un disparo de Albornoz que tapó bien Andrada, luego de un yerro de Buffarini.

Sebastián Villa se recostó sobre la derecha y los pocos ataques de Boca fueron desde su sector (AP)

En el complemento, Boca salió con todo y en apenas quince minutos ya goleaba 3 a 0. A los tres minutos, Mauro Zárate generó una falta gracias a su gambeta y cobró el tiro libre. El ex Vélez remató fuerte y Marco Pérez cabeceó en su propia valla.

A los 11′, Darío Benedetto amplió la ventaja tras un centro preciso de Emmanuel Mas y mediante un soberbio cabezazo. En tanto, a los 15′, un ataque veloz encabezado por Carlos Tevez, con pared incluida con Sebastián Villa, terminó en el gol de Mauro Zárate, para el 3 a 0 final.

Los últimos minutos del partido fueron con un amplio dominio de Boca y total desesperación de Deportes Tolima, que se cargó muchas tarjetas. Los toques de primera generaron que la gente ovacionara al equipo en varias oportunidades. Como se dijo, la figura del capitán Tevez creció junto a Mauro Zárate y con el ingreso de Bebelo Reynoso aún más.

"Después del partido en Bolivia hubo un quiebre en el equipo. Se hablaron muchísimas cosas y nos dijimos todo en la cara. De ahora en más, este equipo va a buscar ser como el de hoy o el de San Lorenzo, no importa quien juegue. Cada vez me siento más importante dentro de la cancha, voy agarrando ritmo y la confianza que yo quiero para generar el juego que le gusta a la gente", destacó Carlos Tevez al término del partido.

Boca volvió a jugar por la Copa Libertadores en la Bombonera tras cuatro meses de aquel 11 de noviembre, cuando por la primera final del certamen continental, el "Xeneize" y River igualaron 2-2. El presente para el conjunto de la Ribera es diferente. Con Gustavo Alfaro como entrenador, se renovaron las ilusiones de ser nuevamente protagonista de la Libertadores y buscar el séptimo título en la historia del club.

El estreno del Grupo G para el subcampeón de la edición 2018 fue en la altura: en un partido discreto, empató sin goles ante Jorge Wilstermann, en la ciudad de Cochabamba. Por su parte, Tolima tuvo un debut con victoria, ya que superó por la mínima (1-0) a Atlético Paranaense, en condición de local.

Boca venía de jugar hace 72 horas por la Superliga. En la Bombonera superó 3-0 a San Lorenzo, en la que tal vez fue la actuación más convincente desde la llegada de Alfaro, junto con este juego por la Copa. Con 44 puntos en el torneo argentino, está muy cerca de concretar la clasificación para la versión 2020 del máximo torneo sudamericano de clubes.

El Xeneize recibe en la Bombonera a Deportes Tolima, de Colombia, por la fecha 2 del Grupo G (Foto Baires)

El DT xeneize realizó tres modificaciones, una por línea, respecto del once inicial que venció al "Ciclón" el sábado. Del equipo titular salieron Emanuel Reynoso, Ramón Ábila y el paraguayo Junior Alonso. Quienes tomaron su lugar fueron Carlos Tevez, Darío Benedetto y Lisandro López, respectivamente.

Con esta derrota, Deportes Tolima perdió el liderazgo de la zona. Más allá del triunfo ante el ganador de la Copa Sudamericana 2018, el conjunto colombiano marcha en la séptima colocación de la Primera División de su país. Suma 14 puntos en 10 partidos, y están a seis unidades de Millonarios y Cúcuta, los líderes del torneo.

El club, dirigido por Alberto Gamero, regresó a la Copa Libertadores después de seis temporadas. Y lo hizo posibles gracias al título del Apertura 2018. El último viernes, con mayorías de suplentes, el conjunto vinotinto y oro, igualó en Ibagué contra Atlético Huila.

Formaciones:

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Emmanuel Mas; Nahitan Nandez, Iván Marcone; Sebastián Villa, Carlos Tevez, Mauro Zárate; Darío Benedetto. DT: Gustavo Alfaro.

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Arboleda, Julián Quiñónes, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Rafael Carrascal, Larry Vásquez, Carlos Robles; Luis González, Omar Albornoz; Marco Pérez. DT: Alberto Gamero.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

TV: Fox Sports y Facebook Watch

Seguí el relato en vivo: