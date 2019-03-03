infobae

Patronato se impuso en un duro partido ante Huracán y salió de la zona de descenso

"El Globo" no pudo ante el dueño de casa y acumula cinco partidos sin victorias. Con gol de Federico Bravo, el "Patrón" ganó 1-0 y se ilusiona con la permanencia

Patronato consiguió un importante triunfo ante Huracán por la 22ª fecha de la Superliga. El Patrón se impuso 1-0 de local y salió de la zona de descenso.

Ambos equipos salieron a la cancha con la obligación de ganar para seguir en carrera con sus respectivos objetivos: el local para salir de la zona de descenso y la visita para acercarse a los puestos de Copa Libertadores.

Los dirigidos por Antonio Mohamed dominaron la posesión de la pelota pero no pudieron quebrar la buena defensa del dueño de casa, que con orden y rápidos contraataques pudo acechar el área del Globo.

Sin muchas oportunidades de peligro para los dos equipos, el arquero Sebastián Bertoli se lució en una opportunidad al desviar un remate de media distancia.

Ya en el complemento y bajo el fuerte sol de Entre Ríos, los elencos encontraron más espacios en ataque y pudieron generar más peligro en el campo rival. Tanto Bertoli como Antony Silva respondieron bien a los disparos a su arco.

Sin embargo, a los nueve minutos, un centro desde la izquierda contra el área del Globo le permitió a Federico Bravo poner en ventaja a su equipo con un cabezazo que terminó en el fondo de la red y contó con la complicidad del arquero rival que salió mal a cortar el envió.

Con el resultado a su favor, el Patrón se replegó más en su campo y aguantó las envestidas de Huracán, que estuvo impreciso en los metros finales y nunca pudo capitalizar sus avances.

Sobre el final del cotejo, Lucas Barrios fue expulsado por agredir a un rival dentro del área mientras esperaban un tiro de esquina y dejó a su equipo con un jugador menos.

Con este resueltado, Patronato logró salir de la zona de descenso y por el momento está logrando la permanencia en Primera División.

Por el otro lado, Huracán acumua cinco encuentros sin conocer la victoria -tres derrotas y dos empates-, aunque por el momento mantiene su puesto de clasificación a la Copa Sudamericana.

Formaciones:

Patronato: Sebastián Bértoli; Matías Escudero, Dylan Gissi, Renzo Vera, Bruno Urribarri; Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Federico Bravo, Gabriel Carabajal; Germán Berterame y Gabriel Ávalos. DT: Mario Sciacqua.

Huracán: Anthony Silva; Carlos Araujo, Saúl Salcedo, Omar Aledrete, Walter Pérez; Norberto Briasco, Juan Sills, Iván Rossi, Patricio Toranzo; Lucas Gamba y Lucas Barrios. DT: Antonio Mohamed.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella (Patronato)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Hora de inicio: 17.10.
TV: FOX Sports Premium

Posiciones:

