"De muy chiquita me gusta el fútbol y nadie me dijo que jugara. Lo llevo adentro. Mi cuñado me regalaba pelotas cuando era chica y los chicos del barrio me invitaban a jugar. Hoy disfruto día a día jugar en el club", relata. La popularización del fútbol femenino la invita a soñar con ser algún día profesional. El anhelo, después de pisar otra vez la Bombonera, se transformó: "Jugar un día acá es lo mejor que me podría pasar".