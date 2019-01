A pocas horas de correr la Maratón de Miami, Maggi enumera situaciones personales que debió atravesar por su enfermedad: "Siempre la afronté casi con naturalidad. Fue lo que me tocó y así lo acepté. No estoy resentido con la polio, no me ganó. Incluso me ha abierto muchas puertas. En casa jamás me hicieron sentir como discapacitado. Y mi temperamento -tremendamente competitivo- hizo que siempre estuviera luchando por superarme, para evitar sentir diferencias con mis pares. En ese aspecto, mi mamá ocupó un rol central y esencial. Siempre me acompañó".