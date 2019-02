Fue allí donde comenzó a ejercer su nuevo trabajo. Uno que nadie podía haber imaginado y que sorprendió hasta a sus más íntimos: maestro de grado. Una tarea que ya había ejercido brevemente de adolescente cuando le había dado clases de computación, y a su pedido, a un treintañero y poco ducho en esas artes Sergio Oveja Hernández, hoy director técnico de la selección nacional de básquet. "Era tremendo, tremendo… Me daba tarea para llevarme a mi casa y si no la llevaba terminada no me daba la siguiente clase. La entrega tenía que ser a full, cien por cien… en caso contrario él prefería no seguir…", me relató Oveja para el libro "Manu, el cielo con las manos". Claro que tantos años después ya no se trataba de informática. Y tampoco de enseñarle a un amigo de la familia. Es que, obligado por la decisión de permanecer tres meses en la Argentina, y con sus mellizos Dante y Nicola aun en pleno ciclo escolar en San Antonio donde cursan sus estudios primarios, tomó las riendas de la continuidad de la instrucción de sus hijos de ocho años para que no perdiesen el hilo del ciclo lectivo.