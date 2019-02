"No es un tema menor llegar a una final del Mundial, es un torneo que muchas veces no lo gana el mejor. La diferencia estuvo por menos de un metro, circunstancias, que eso también es la magia del fútbol, no son matemáticas. Todos sabemos por lo que pasó Argentina, con cambios de entrenadores y demás; pero, si todas estas cosas están bien, los éxitos llegan. Tenemos lo más importante, que es la materia prima".