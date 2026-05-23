Colombia

El festival Autores Materiales 2026 trae lo mejor de la música cubana a Bogotá

Un encuentro musical con pluralidad generacional y emociones se lleva a cabo en el Teatro Colsubsidio, con protagonistas de la canción de autor y exponentes de la fusión latinoamericana

Guardar
Google icon
El festival Autores Materiales 2026 reune a figuras destacadas de la música cubana contemporánea en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.
El festival Autores Materiales 2026 reune a figuras destacadas de la música cubana contemporánea en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

El festival Autores Materiales 2026 reune a figuras destacadas de la música cubana contemporánea en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, con conciertos este sábado 23 de mayo y el viernes 29 de mayo. El evento busca celebrar la canción de autor, destacándose la participación de las agrupaciones Buena Fe y Habana Abierta en representación de la identidad cubana y latinoamericana.

El festival Autores Materiales 2026 continúa en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, este sábado 23 de mayo y el viernes 29 de mayo. Participarán como artistas centrales el dúo Buena Fe y el colectivo Habana Abierta, como parte de una propuesta musical que explora la realidad y la memoria cubana. Los asistentes pueden adquirir entradas a precios entre 70.000 y 150.000 pesos colombianos a través, con ingreso permitido para mayores de tres años.

PUBLICIDAD

Autores Materiales 2026 propone una experiencia cultural que pone en primer plano la canción de autor como vehículo de reflexión y encuentro.
Autores Materiales 2026 propone una experiencia cultural que pone en primer plano la canción de autor como vehículo de reflexión y encuentro.

Autores Materiales 2026 propone una experiencia cultural que pone en primer plano la canción de autor como vehículo de reflexión y encuentro. Más allá de la programación artística, el festival busca ofrecer un panorama musical de la Cuba actual, conectando distintas generaciones y reafirmando el valor de la palabra, la emoción y la diversidad en la música latinoamericana.

El Teatro Colsubsidio se consolida como el espacio donde confluyen creaciones musicales con fuerte arraigo en la tradición y el contexto cubano. En este escenario, las canciones abordarán temas como la libertad, la migración, los retos sociales y el amor, en una convocatoria a la memoria colectiva y al diálogo entre épocas y sensibilidades diferentes.

PUBLICIDAD

Buena Fe: reflexión social y éxito internacional en el escenario de Bogotá

Este video musical de Buena Fe para su canción 'PI 3,14'

El sábado 23 de mayo, Buena Fe se presentará como referente de la trova cubana y la fusión de géneros en la isla. Este dúo, formado por Israel Rojas —compositor y voz principal— y Yoel Martínez —guitarra acústica y segunda voz—, surgió en Guantánamo en 1999.

Buena Fe ha consolidado su estilo a través de letras que exploran cuestiones sociales y existenciales, fusionando la trova con ritmos como el pop y el rock. Han editado al menos diez discos de estudio, entre ellos Déjame entrar (2001), Arsenal (2003) y Catalejo (2008).

La agrupación ha sido premiada en la industria discográfica cubana, con distinciones como mejor disco pop-fusión y álbum más vendido en certámenes nacionales. Su impacto queda reflejado en conciertos multitudinarios, como aquel en el que reunieron a 300.000 personas y superaron esa cifra en el Malecón Habanero en 2018, tras recibir el Gran Premio Cubadisco 2017.

Con presentaciones en más de 18 países, Buena Fe mantiene su vigencia como exponente crítico y espejo social de la realidad cubana. Además, en 2021 publicaron el libro-disco Mar Adentro, que incluye versiones instrumentales y relatos sobre la historia de sus canciones y la trayectoria del grupo.

Habana Abierta y la nueva sonoridad cubana

Este video musical presenta la colaboración entre Boris Larramendi y Habana Abierta. Contiene escenas de un hombre sentado en una azotea con el perfil urbano de La Habana de fondo, metraje de una actuación en vivo con dos vocalistas en un escenario con equipo musical, y tomas individuales de los artistas mirando a cámara en diferentes entornos. Los créditos finales identifican a Pavel Urkiza como director y el uso de material de archivo, incluyendo imágenes de documentales y conciertos.

El viernes 29 de mayo será el turno de Habana Abierta, un colectivo de músicos que ha transformado la escena cubana a través de una fusión de géneros tradicionales y contemporáneos. Nacidos de la Peña de 13 y 8 en el Vedado habanero durante los años 80 y afianzados en Madrid, aportan un enfoque innovador al mezclar son, trova y rumba con rock, funk y rap.

Habana Abierta se consolidó tras la grabación del álbum Habana Oculta en 1996, convirtiéndose en un fenómeno musical y social. Sus integrantes, provenientes de contextos variados, contribuyen a una propuesta sonora original y colectiva.

El grupo alcanzó notoriedad con conciertos emblemáticos en Cuba y España. Fue crucial el gran concierto en La Habana al que asistieron alrededor de 10.000 personas, demostrando la conexión emocional y generacional que generan sus canciones.

Sus letras tratan temas de identidad y libertad, situándose como la voz de una generación dividida entre quienes permanecen en la isla y quienes emigraron por el éxodo cubano. La convivencia de estilos y la selección colectiva de repertorio dan a cada actuación el sello de una celebración creativa y compartida.

El regreso de Habana Abierta al Teatro Colsubsidio será un evento esperado para los seguidores de la fusión caribeña y urbana. Interpretarán éxitos como Asere, ¿qué volá?, Foto de familia y Habana Blues, fortaleciendo el vínculo entre la música cubana y el público colombiano.

Temas Relacionados

Autores Materiales 2026Teatro ColsubsidioMúsica CubanaCanción de Autor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Shakira consigue que Messi hable en inglés para el himno oficial del Mundial 2026, junto a Burna Boy, sorprendiendo al mundo entero

El astro argentino deja atrás su timidez idiomática para sumarse a la fiesta de la canción ‘Dai Dai’, acompañado por figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland en un video que ya bate récords de visitas

Shakira consigue que Messi hable en inglés para el himno oficial del Mundial 2026, junto a Burna Boy, sorprendiendo al mundo entero

Resultados Super Astro Sol hoy 23 de mayo: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 23 de mayo: verifique el signo ganador

Iván Cepeda lidera intención de voto en encuesta para la primera vuelta: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella le siguen la pista

Los resultados de la encuestadora Tempo indican que el candidato de la izquierda cuenta con mayor respaldo de la población joven y los ciudadanos de Bogotá y los santanderes

Iván Cepeda lidera intención de voto en encuesta para la primera vuelta: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella le siguen la pista

Petro se despachó contra el ELN por masacre en Ábrego, Norte de Santander: “Conocí esas personas asesinadas”

El grupo armado se atribuyó el hecho violento y explicó cómo ocurrieron los hechos. Entre las víctimas hay un líder social

Petro se despachó contra el ELN por masacre en Ábrego, Norte de Santander: “Conocí esas personas asesinadas”

Colombia elige presidente sin debates: los favoritos apuestan por redes y espacios con menos margen para el error

Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda no han estado juntos en un debate a pesar de que lideran las encuestas de intención de voto

Colombia elige presidente sin debates: los favoritos apuestan por redes y espacios con menos margen para el error
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Maluma regresó al ‘Show de Jimmy Fallon’ reveló detalles de su paternidad y habló del video en el que Shakira monta uno de sus caballos

Maluma regresó al ‘Show de Jimmy Fallon’ reveló detalles de su paternidad y habló del video en el que Shakira monta uno de sus caballos

⁠'Mañana Express’ del Canal RCN llegaría a su fin: esta sería la fecha de su última emisión

Shakira ya estrenó el video oficial de ‘Dai Dai’, el tema del Mundial 2026: la colombiana conquistó con su baile

Eidevin López y Yuli Ruiz, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, fueron víctimas de un robo a mano armada en Guatapé

El truco casero para proteger el cabello antes de lavarlo: creadora de contenido colombiana reveló cómo hacer un buen prechampú en casa

Deportes

Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Bayern Múnich es campeón de la Copa de Alemania gracias a Luis Díaz: hizo asistencia en goleada 3-0 sobre el Stuttgart

Luis Díaz cerró su primera temporada con Bayern Múnich con otro título: estos son sus números finales

Extécnico de Jhon Jáder Durán y Yáser Asprilla defendió a las figuras de la selección Colombia: “Son el recambio”