El festival Autores Materiales 2026 trae lo mejor de la música cubana a Bogotá

El festival Autores Materiales 2026 reune a figuras destacadas de la música cubana contemporánea en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

El festival Autores Materiales 2026 reune a figuras destacadas de la música cubana contemporánea en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, con conciertos este sábado 23 de mayo y el viernes 29 de mayo. El evento busca celebrar la canción de autor, destacándose la participación de las agrupaciones Buena Fe y Habana Abierta en representación de la identidad cubana y latinoamericana.

El festival Autores Materiales 2026 continúa en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, este sábado 23 de mayo y el viernes 29 de mayo. Participarán como artistas centrales el dúo Buena Fe y el colectivo Habana Abierta, como parte de una propuesta musical que explora la realidad y la memoria cubana. Los asistentes pueden adquirir entradas a precios entre 70.000 y 150.000 pesos colombianos a través, con ingreso permitido para mayores de tres años.

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Autores Materiales 2026 propone una experiencia cultural que pone en primer plano la canción de autor como vehículo de reflexión y encuentro.

Autores Materiales 2026 propone una experiencia cultural que pone en primer plano la canción de autor como vehículo de reflexión y encuentro. Más allá de la programación artística, el festival busca ofrecer un panorama musical de la Cuba actual, conectando distintas generaciones y reafirmando el valor de la palabra, la emoción y la diversidad en la música latinoamericana.

El Teatro Colsubsidio se consolida como el espacio donde confluyen creaciones musicales con fuerte arraigo en la tradición y el contexto cubano. En este escenario, las canciones abordarán temas como la libertad, la migración, los retos sociales y el amor, en una convocatoria a la memoria colectiva y al diálogo entre épocas y sensibilidades diferentes.

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Buena Fe: reflexión social y éxito internacional en el escenario de Bogotá

Este video musical de Buena Fe para su canción 'PI 3,14'

El sábado 23 de mayo, Buena Fe se presentará como referente de la trova cubana y la fusión de géneros en la isla. Este dúo, formado por Israel Rojas —compositor y voz principal— y Yoel Martínez —guitarra acústica y segunda voz—, surgió en Guantánamo en 1999.

Buena Fe ha consolidado su estilo a través de letras que exploran cuestiones sociales y existenciales, fusionando la trova con ritmos como el pop y el rock. Han editado al menos diez discos de estudio, entre ellos Déjame entrar (2001), Arsenal (2003) y Catalejo (2008).

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La agrupación ha sido premiada en la industria discográfica cubana, con distinciones como mejor disco pop-fusión y álbum más vendido en certámenes nacionales. Su impacto queda reflejado en conciertos multitudinarios, como aquel en el que reunieron a 300.000 personas y superaron esa cifra en el Malecón Habanero en 2018, tras recibir el Gran Premio Cubadisco 2017.

Con presentaciones en más de 18 países, Buena Fe mantiene su vigencia como exponente crítico y espejo social de la realidad cubana. Además, en 2021 publicaron el libro-disco Mar Adentro, que incluye versiones instrumentales y relatos sobre la historia de sus canciones y la trayectoria del grupo.

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Habana Abierta y la nueva sonoridad cubana

Este video musical presenta la colaboración entre Boris Larramendi y Habana Abierta. Contiene escenas de un hombre sentado en una azotea con el perfil urbano de La Habana de fondo, metraje de una actuación en vivo con dos vocalistas en un escenario con equipo musical, y tomas individuales de los artistas mirando a cámara en diferentes entornos. Los créditos finales identifican a Pavel Urkiza como director y el uso de material de archivo, incluyendo imágenes de documentales y conciertos.

El viernes 29 de mayo será el turno de Habana Abierta, un colectivo de músicos que ha transformado la escena cubana a través de una fusión de géneros tradicionales y contemporáneos. Nacidos de la Peña de 13 y 8 en el Vedado habanero durante los años 80 y afianzados en Madrid, aportan un enfoque innovador al mezclar son, trova y rumba con rock, funk y rap.

Habana Abierta se consolidó tras la grabación del álbum Habana Oculta en 1996, convirtiéndose en un fenómeno musical y social. Sus integrantes, provenientes de contextos variados, contribuyen a una propuesta sonora original y colectiva.

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El grupo alcanzó notoriedad con conciertos emblemáticos en Cuba y España. Fue crucial el gran concierto en La Habana al que asistieron alrededor de 10.000 personas, demostrando la conexión emocional y generacional que generan sus canciones.

Sus letras tratan temas de identidad y libertad, situándose como la voz de una generación dividida entre quienes permanecen en la isla y quienes emigraron por el éxodo cubano. La convivencia de estilos y la selección colectiva de repertorio dan a cada actuación el sello de una celebración creativa y compartida.

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El regreso de Habana Abierta al Teatro Colsubsidio será un evento esperado para los seguidores de la fusión caribeña y urbana. Interpretarán éxitos como Asere, ¿qué volá?, Foto de familia y Habana Blues, fortaleciendo el vínculo entre la música cubana y el público colombiano.