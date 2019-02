El diálogo continuó bajo un clima distendido y fluido. La comodidad del ex delantero pudo haber sido la clave de las declaraciones que brindó en el evento. "En Florencia la gente me dejaba lechones en la puerta de mi casa para que pueda comer tranquilo. Me dejaban pan, aceite de oliva, medialunas… era en agradecimiento a lo que hacía en la Fiorentina", destacó el santafesino y advirtió que si hoy volviera a la actividad "ganaría más plata". "Siempre se trató al futbolista como a un producto. En la Fiorentina era una figura buscada por el Real Madrid, el Manchester o el Milan, pero siempre opté por la tranquilidad de Florencia", argumentó Batistuta, con una anécdota que sirvió para cerrar la charla marcada por la admiración y el orgullo: "Si me hubiera ido al Real Madrid iba a ganar seguro. Iba a hacer más de 200 goles, pero me iba a aburrir. Lo mismo me iba a pasar en el Milan. Por eso me siento un ganador, aunque no haya conseguido ningún trofeo. Soy un ganador porque dejé todo y conseguí que la Fiorentina pelee contra los poderosos".