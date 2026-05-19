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En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

¡Alista las reservas! diferentes zonas de la ciudad se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas barrios de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este martes 19 de mayo.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur.Lugar: De la Calle 38C Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Avenida Carrera 80 De la Calle 42 Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur.Lugar: De la Calle 38C Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Avenida Carrera 80 De la Calle 42 Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

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Localidad: Fontibón, Engativá.Barrios: Aeropuerto El Dorado.Lugar: De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 100 a la Carrera 114.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: San Cristóbal, Usme.Barrios: Los Libertadores, Nueva Delhi, Arrayanes IV, Arrayanes VI, La Belleza, Villabel, El Pinar.Lugar: De la Calle 64 Sur a la Calle 49 Sur, entre la Carrera 14H Este a la Carrera 1.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Campanella, El Pinar de Suba, La Pradera de Suba, Turínquia II, Las Mercedes, Almendros del Norte, Compartir, Rincón de Santa Inés, Las Flores, Parques del Campo, Prados de Suba, La Campiña, Antonio Granados, Puerta del Sol, Tibabuyes, La Gaitana, Los Nogales, Miramar, La Esperanza de Suba, Lagos de Suba, Aures I e II, Nueva Tibabuyes, Rincón, El Laguito, Corinto, Altar, Villa María, Miramar. Berlín, San Pedro, Villa Cindy, Lisboa, Ciudadela Cafam, Suba Alaska.Lugar: De la Calle 117 a la Calle 157, entre la Carrera 88 a la Carrera 161.Inicio del corte: 8:00 p.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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