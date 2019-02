Al ser consultado sobre si Román podría destacarse en este fútbol moderno, Pellegrini no lo dudó; aunque esbozó una dura frase: "Riquelme, con su cualidad, puede jugar hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años o ahora, donde él quiera. Riquelme no era uno de los mejores jugadores, no era un jugador top porque tiene otros problemas. Hace varios años, en ese momento tenía una falta de madurez. Quería ser el número uno y hacía estupideces".