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Quién es Sarah Krissoff, la mujer encargada de defender al exsecretario de Seguridad de Sinaloa ligado a Los Chapitos

Gerardo Mérida Sánchez se entrego a las autoridades en Arizona

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Quién es Sarah Krissoff, la mujer encargada de defender al exsecretario de Seguridad de Sinaloa ligado a Los Chapitos
(Especial)

Sarah Krissoff es la mujer encargada de la defensa en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

Mérida Sánchez es una de las 10 personas que son acusadas de tener nexos con el Cártel de Sinaloa y entre los cuales está el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

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El pasado 15 de mayo el Gabinete de Seguridad confirmó que Mérida Sánchez accedió a territorio estadounidense. Primero llegó a Hermosillo, Sonora y usó la garita de Nogales para entrar a Arizona, ya en territorio estadounidense quedó bajo custodia. Posteriormente, se declaró no culpable ante las autoridades estadounidenses

La exfiscal que defenderá a Mérida Sánchez

El portal Cozen O´Conor describe a la mujer como una abogada altamente demandada en la defensa de delitos económicos, además de que fue fiscal federal con una trayectoria de más de 10 años al servicio del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

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Gerardo Mérida Sánchez
(Foto: Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa)

Su práctica actual se centra en la representación de empresas e individuos en investigaciones gubernamentales e internas, causas penales y litigios civiles complejos ante tribunales federales y estatales.

Entre 2008 y 2021, Sarah se desempeñó como fiscal federal adjunta en el SDNY, donde dirigió diversas investigaciones en casos como fraude financiero complejo, lavado de dinero, crimen organizado, fraude en el sector salud, delitos cibernéticos y delitos violentos.

Obtuvo experiencia experiencia en las unidades de corrupción pública y decomiso de activos. En 2015, fue designada subdirectora jurídica interina de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Washington, D.C., cargo desde el cual supervisó un equipo de 80 abogados de la agencia distribuidos en todo el país.

Como litigante, Sarah ha liderado más de una docena de juicios con jurado, tanto en el ámbito penal como en el civil, y ha presentado alegatos y argumentado numerosos casos ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.

Seguridad cámaras de seguridad Sinaloa
(Gob. Sinaloa)

En su práctica privada actual, Sarah defiende a clientes frente a acusaciones de fraude penal y civil, con especial énfasis en los casos penales federales presentados por el Departamento de Justicia y las fiscalías federales de todo el país.

Sarah obtuvo su licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de Brown y su doctorado en derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, institución donde integró el equipo editorial de la Columbia Business Law Review.

Según las acusaciones en contra de Mérida Sánchez, el hombre sería responsable de:

  • Conspiración para la importación de narcóticos
  • Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

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