Además, el goleador del Mundial de 1978 analizó el juego que proporciona el rosarino con el que planteaba César Luis Menotti en la competición internacional. "A mí no me buscaban mis compañeros, yo bajaba para buscar la pelota", comparó el ex delantero y argumentó: "Cuando está Messi en la cancha, los compañeros se la van a querer dar siempre, y eso no puede ser contraproducente".