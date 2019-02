Por otra parte, reveló que Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) le confirmó que más de 30 millones de personas en todo el mundo vieron la final de la Libertadores entre River y Boca por teléfonos celulares y recordó el episodio violento que obligó a mudar el compromiso a Madrid: "No es porque sea duro o me la aguanto, pero yo vengo curtido y acostumbrado a que me insulten. ¿Pero qué tienen que ver las autoridades de la FIFA o la Conmebol para estar encerradas una hora y media en un coche o los insulten? Es un partido de fútbol, no se puede vivir así".