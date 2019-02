Con más de 6 décadas de presencia en el Cilindro, Ángel Flores también se animó a decir cuál fue el encuentro que lo marcó por su imponente contexto: "Llevo 9 títulos entre Libertadores, Supercopa y campeonatos, pero cuando vino el Celtic de Escocia no lo podía creer. Era la final del mundo y no tenía dinero para viajar. Tuve que ir a dedo y llegué tarde. Fue una cosa de locos, no podía entrar por ningún lado por la cantidad de gente que había. Me hacía finito y era imposible. Había más de 120.000 personas ese día", recordó con una analogía histórica que se remontó a la era de Mostaza Merlo: "Cuando Bedoya le hizo el gol a River fue otra locura. Me metí en la cancha y fui a festejar a la pila de jugadores que se formó. Me acuerdo que me tiré arriba del colombiano y después se tiraron todos los jugadores arriba mío. Cuando vino el árbitro para echarme, no podía hacer nada porque no me veía: yo estaba abajo de todos".