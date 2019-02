Aquel rústico volante central encarnó el papel de Julián Weich en una especie de Sorpresa y Media. Con la humildad que lo caracteriza, el ex jugador explica que no tuvo que hacer una gran gestión para que Ermelinda pueda observar de cerca al equipo de sus amores. "Ví que una chica escribió en Twitter que quería llevar a su abuela a la cancha y que no tenía la plata para una entrada. Lo único que hice fue mandarle un mensaje por privado y me contactó con su hermano para coordinar un encuentro y entregarle un par de plateas". Fue una ironía del destino que aquel mediocampista que repartía patadas a mansalva sea el que cumpla el anhelo de la jubilada. Según la mirada de la familia de San Martín, con ese gesto el Flaco superó la idolatría de Rubén Paz, el Chango Cárdenas y Lisandro López.