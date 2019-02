¿Qué dice Mazzacane a todo esto? En un breve diálogo telefónico con este medio, se limitó a negar su imputación y aseveró que "en el acta que se labró después del allanamiento en el autódromo no se encontró nada, estaba todo bien. Voy a hablar mediante mi abogado".



Si bien negó su imputación, levantada la feria judicial de enero, las últimas novedades indican que Mazzacane se acercó para notificarse a los Tribunales Federales de Quilmes. El juicio oral por esta mega causa donde el presidente de la ACTC está comprometido sería a más tardar en junio de 2019. Si no cambia su panorama deberá estar presente en el debate. Los próximos meses serán decisivos. De momento, para la Justicia, el ex piloto deberá remontar una carrera difícil.