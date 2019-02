El conflicto entre el Inter de Milan y su figura, el argentino Mauro Icardi, parece estar lejos de su desenlace. El delantero no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes en la victoria del Neroazzurro 1-0 ante el Rapid de Viena, por la Europa League. Es más, su reemplazante, Lautaro Martínez, fue quien marcó el tanto del triunfo, desde el punto de penal. La cinta de capitán, que debió resignar por decisión de la dirigencia y del cuerpo técnico, quedó en el brazo de Samir Handanovič, cuya designación recibió un "me gusta" en las redes sociales por parte del croata Marcelo Brozovic, lo que denuncia que en el vestuario el clima no es del todo armónico.