"De las cosas individuales o lo que tenemos que solucionar internamente, las solucionaremos internamente. Hablar de cosas individuales en un partido donde individualmente no podemos resaltar nada… Es el análisis que tengo que hacer, hacerme cargo de esta derrota; acá estoy, me siento el máximo responsable de este partido. Mi preocupación es del partido de hoy, todos los partidos son diferentes, habiendo tenido una semana para trabajar, para poder hacer un montón de cosas y no poderlas llevar al campo de juego… Hoy me voy preocupado, me ocupará saber qué hacer", dijo, consultado sobre la situación con Centu; mezclando reflexiones generales.