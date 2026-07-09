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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio

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11:31 hsHoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reporta este jueves 9 de julio tres afectaciones viales activas en distintos puntos de la capital.

  • En la alcaldía Iztapalapa, el Anillo Periférico presenta circulación afectada a la altura de Canal de Chalco, sentido norte, por la reparación de un socavón. La alternativa es tomar Eje 3 Oriente o Avenida Canal Nacional.
  • En la alcaldía Cuauhtémoc, la calle Chimalpopoca permanece cerrada entre 5 de Febrero y Calzada San Antonio Abad por obras en la vía. Los automovilistas pueden circular por Fray Servando Teresa de Mier.
  • En la alcaldía Gustavo A. Madero, un socavón afecta la circulación en Avenida José Loreto Fabela hacia el sur y en Eje 4 Norte con dirección al poniente. La SSC recomienda utilizar Avenida Gran Canal del Desagüe y Avenida 412 como rutas alternas.

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