Aseguran que Pedro Sola maltrató al perrito “Pay de Limón” durante grabación de Ventaneando

Pay de Limón sobrevivió al ataque de un grupo del narco y en 2011 visitó el foro de Ventaneando; sin embargo, su llegada no fue bien vista por Pedro Sola.

Pese a las disculpas públicas que ofreció Pedro Sola, las condenas en contra de sus comentarios vertidos en Ventaneando continúan. No es para menos, pues la opinión del comunicador fue catalogada por animalistas y rescatistas como incitación al maltrato animal.

Pedro Sola aseguró que le daban ganas de envenenar perros cuando los veía en lugares públicos y que deseaba “darle un balazo” a sus dueños. Los comentarios del economista se volvieron rápidamente virales y no tardó en subir un video disculpándose.

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El desagrado de Pedro Sola por los perros parece que no es nuevo. Las críticas y las consecuencias de sus declaraciones llevaron a la dueña de Pay de Limón (el perrito que fue mutilado por Los Zetas) a relatar un episodio ocurrido en 2011 entre el can y el comunicador.

Perrito Pay de Limón habría fue empujado y despreciado por Pedro Sola en Ventaneando

El perrito visitó el foro de Ventaneando en 2011, tras sobrevivir a la mutilación de los narcos

La dueña de Pay de Limón utilizó las redes sociales para dar su testimonio respecto a la visita del perrito al foro de Ventaneando, misma que ocurrió en el año 2011.

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Recordemos que Pay de Limón es un lomito que sobrevivió a la tortura del crimen organizado en Zacatecas: era utilizado por criminales de Los Zetas para practicar técnicas de mutilación que después replicaban en seres humanos. El perrito fue mutilado de sus patas traseras.

“Quiero decirles que hay alguien muy importante que no se ha pronunciado ante esta revelación que hizo Pedro Sola y es él. Él es Pay de Limón. Él también tiene su historia. Él también tiene su versión. Como todos ustedes saben, Pie de Limón fue víctima de la delincuencia organizada en 2011. Cuando lo rescatamos y su historia se hizo viral, nos, nos invitaban a todos los programas. Entre todos esos programas estaba Ventaneando. ¿Y qué creen? También estaba Pedro Sola", contó la dueña de Pay de Limón.

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La visita de Pay a Venteando habría derivado en el desprecio de Pedro Sola y un empujón. Su rescatista cuenta: “Jamás se me va a olvidar cuando estábamos con Pie en el foro, cómo este señor lo empujó y dijo: «No, no, no, quítenme ese perro de aquí». Él empujó a Pie de Limón y me acuerdo que Pati Chapoy, en un momento así como de lucidez, le dijo: «No, Pedro, eso no se hace». Cosa que no hizo ayer. Yo me sentí sumamente triste y, y yo créanme que en ese momento yo dije: «El karma se le va a regresar». Y ya se le regresó hoy, Pedro Sola, por todas las, las personas que estamos en contra de lo que usted dijo".

Aunado a esto, también habló de las disculpas que el comunicador lanzó posterior a la viralización de sus declaraciones, mismas que, aseguró, no creía:

Foto de archivo del hermoso Pay de Limón , cuyas patas delanteras, según los medios de comunicación, fueron cortadas por el crimen organizado, descansa con sus dos patas delanteras ortopédicas en Milagros Caninos, en Xochimilco, Ciudad de México Feb 21, 2023. REUTERS/Raquel Cunha

“Me acabo de enterar que usted acaba de emitir un comunicado pidiendo perdón. Pidiendo perdón con un texto que no lo escribió usted, porque usted no siente amor por los perros. Pero bueno, se lo escribieron. Démosle el beneficio de la duda. ¿Y sabe qué? Es tan triste porque imagínese, a Pay de Limón, un grupo de delincuencia organizada le cortó las patitas. (...) ¿Usted cree que les vamos a creer? ¿Usted cree, Pedro Sola, que le vamos a creer a usted que se arrepintió? Pues no, no le creemos“.

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Del mismo modo, se refirió al comentario que hizo Pedro Sola sobre los perros que usan carriola. Pay de Limón usa carriola:

“Burlándose de las personas que traemos a nuestros perros en carriolas. ¿Y qué cree? Esta es la carriola de Pay de Limón, porque él usa carriola, porque este grupo de la delincuencia organizada le cortó las patitas. Entonces, usted dijo que le daban ganas de dispararle a esas personas. Aquí estoy yo. ¿Me va a disparar por traer a Pay de Limón en la carriola? Ojalá de verdad que esto llegue hasta las últimas consecuencias, a las que tengan que ser. No nada más a que lo saquen de, de Ventaneando y de TV Azteca, sino que llegue aún más allá. Por Pie de Limón y por todos los perritos".

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