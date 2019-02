Aficionado a este deporte, Eduardo le compró su primera raqueta a los 2 años y a los 7 ya estaba con profesor. Pero su primera experiencia competitiva no sería lo esperado, no por él, sino por sus padres. "No jugaba mal, pero no estaba federado. Lo llevamos a su primer torneo de tenis en el Jockey Club de Córdoba, pero fue un desastre. Los otros chicos eran federados y mucho mejores", relata Maricel. A los 12 años lo comenzó a entrenar quien sería su formador, Miguel Ártico, y alcanzó el N°1 de Argentina. La agencia de Quiniela de su padre Eduardo y el sueldo de maestra jardinera de su madre fueron suficientes para sostener los viajes que realizaba por el país, junto a sus padres o el profesor, y así alcanzar la primera meta.