En diálogo con TyC Sports, Olivera comentó: "Hasta que no sepamos bien como salen los estudios, no sabemos qué es, pero si es dengue se hablaba de varios días de reposo". "No estaba al tanto de los casos de dengue en la zona, nos ha tocado ir a jugar a Buenos Aires el fin de semana. Después que jugamos el partido empezaron las molestias de algunos compañeros y hoy estamos todos como estamos, es un bajón para todos nosotros", aseveró.