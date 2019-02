Debutar en Primera, jugar en la selección argentina, tener una experiencia en la Liga femenina de los Estados Unidos. Los objetivos en la vida deportiva de esta argentina de diez años son enormes, pero eso no impide que hoy pueda vivir su pasión con la inocencia típica de una niña de su edad. Con una claridad que asombra -pero también con una ternura arrolladora-,"Cami" señaló: "El fútbol es mi vida, es lo que me pone feliz y lo que más me gusta. Es lo más divertido, lo más lindo y es muy importante para mí".