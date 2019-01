"Se está hablando y no hay nada descartado. La oferta que hizo Boca es real y extraordinaria para lo que es la economía argentina y sudamericana. Hay que ver si es viable o no. Agradecemos el esfuerzo y valoramos lo que hizo Boca con semejante propuesta. Marcos no descarta ninguna opción", expresó Pablo del Río en diálogo con Cómo Te Va.