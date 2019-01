Sorpresivamente, el nombre de un ex River apareció en el radar: Leandro González Pirez, a quien el entrenador lo tuvo en el Arse y también en Tigre, está en carpeta. El central de 26 años se halla actualmente en el Atlanta United, vigente campeón de la MLS. Otro de los ofrecidos fue Nehuén Paz (ex All Boys, Newell's y Lanús), zaguero zurdo que actualmente viste la camiseta del Bologna italiano.