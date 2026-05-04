Mujer trató de subir con su bebé a un bus del Sitp en Bogotá y quedó atrapada con el niño en el torniquete anticolados

Una mujer con un bebé en brazos quedó atrapada en el torniquete anticolados de un bus del SITP, según muestra un video compartido en redes sociales, lo que reavivó críticas sobre la seguridad y el diseño de estos dispositivos en el transporte público de Bogotá - crédito @bosa_b7 / X

Un video difundido en la cuenta de X de @bosa_b7 expuso una situación que generó debate sobre la seguridad en el transporte público de Bogotá.

En las imágenes, una mujer con un bebé en brazos quedó atrapada en el torniquete anticolados de un bus del SITP, específicamente en la ruta 634.

PUBLICIDAD

Esto se escuchó en el video: “Denuncia pública quedé atrapada en el torniquete. Le tocó al conductor detener y bajarse a ayudarme a rescatar a mi bebé”. El video mostró cómo otra pasajera intentó ayudar, hasta que el conductor intervino. Ingresó por la puerta y colaboró para quitar el portabebé. Finalmente, logró sacar al niño por arriba del torniquete, permitiendo que la mujer pudiera pasar.

La publicación despertó múltiples reacciones en redes sociales. Entre los comentarios, una usuaria señaló: “Por eso cuando voy con mi bebé y veo ese torniquete así pago pasaje y exijo que me abra la puerta de la mitad”.

PUBLICIDAD

Otros criticaron el diseño: “Son horribles queda uno atrapado con las maletas y se da unos golpes en las rodillas”. También hubo cuestionamientos sobre el propósito del sistema: “Disque anticolados, y esos se pasan por encima sin inconvenientes”.