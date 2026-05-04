Colombia

Milica le respondió a quienes aseguran que Westcol fue infiel con ella: “Estaba re tragada”

La ‘streamer’ argentina compartió su versión en una transmisión en vivo, detallando que la grabación surgió cuando ambos eran pareja y dejando claro que los hechos ocurrieron antes de otras relaciones formales

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La creadora de contenido aseguró que los hechos con Westcol ocurrieron antes de que él estuviera con Luisa Castro - crédito @liderconrradoo/X

La filtración de un video íntimo protagonizado por Westcol y Milica impactó al mundo de los streamers y creadores de contenido, generando un aluvión de especulaciones sobre la vida privada de ambos.

Las imágenes, que circularon en redes sociales tras la victoria de la boxeadora en el evento Supernova Génesis, colocaron en el centro del debate la posible existencia de una infidelidad.

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El registro muestra a los dos en una tina con espuma, en una actitud distendida y cómplice. La nitidez del video y la relevancia mediática de ambos alentaron a miles de usuarios a analizar detalles sobre el momento exacto de la grabación.

La polémica se avivó cuando varios seguidores de Westcol interpretaron las imágenes como una supuesta traición hacia su actual pareja, Luisa Castro.

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El creador de contenido paisa insinuó que la argentina estaría detrás de la publicación del material que se hizo viral en redes sociales - crédito @k_psmj/ X

La reacción de Milica fue una transmisión en vivo. Relató que el video pertenece a una etapa anterior, cuando ambos mantenían una relación cercana.

La creadora de contenido confirmó que el material fue compartido en confianza y rechazó la idea de que se tratara de una infidelidad. “Yo la estaba pasando re bien, yo estaba re tragada mal”, aseguró la influencer, y recordó que pasaba largos periodos fuera de Argentina y consideraba a Westcol su pareja durante ese tiempo.

Consultada sobre una posible infidelidad, Milica explicó que el vínculo entre ambos terminó antes de que Westcol iniciara su nueva relación.

Según su testimonio, el paisa la contactó tras la filtración, enviándole numerosos mensajes en los que le reclamaba la situación. Además, aclaró que los hechos que aparecen en el video ocurrieron cuando ninguno tenía compromisos formales con otras personas.

Milica - Infidelidad - Luisa Castro
Imágenes de Westcol junto a Milica que encendieron las redes sociale sobre una aparente infidelidad - crédito @lorch23694/X

Westcol también se refirió a la controversia. El streamer negó la existencia de una infidelidad y expresó su incomodidad frente a la difusión del material.

En una declaración pública, el colombiano abrió la posibilidad de que Milica estuviera detrás de la filtración e insinuó que podría haberlo hecho para perjudicar su imagen frente a su actual pareja.

El momento exacto en que finalizó la relación entre Westcol y Milica no se ha precisado, pero ambos coinciden en que lo sucedido antecede a la relación del streamer con Luisa Castro. Así, los videos y fotografías que circulan en redes sociales corresponden a una etapa anterior y no constituyen pruebas de una doble vida sentimental o de engaños a su actual pareja.

Cuándo confirmaron la relación Westcol y Milica

La historia real detrás de Westcol y Milica al descubierto - crédito @colclips___/tiktok

En diciembre de 2025, la influencer argentina Milica confirmó que sostuvo un romance con Westcol tiempo atrás. La confirmación pública del romance entre el paisa y la argentina Ybáñez disipó las especulaciones que inundaron las redes durante meses.

El streamer colombiano reveló el vínculo durante una entrevista en el pódcast Gordas de envidia con Cami Pulgarín, tras la polémica generada por una de sus canciones, donde hacía alusión a encuentros íntimos con la creadora de contenido argentina.

Ambos protagonistas aclararon la naturaleza de su relación: no existieron etiquetas ni compromiso formal. Según Westcol, fue “un parche”, una conexión espontánea ocurrida mientras ambos estaban solteros y sin expectativas de noviazgo. “Llegamos a la conclusión final. Tienes razón, a veces pasa y no hay nada de malo”, admitió el streamer al dialogar con Pulgarín.

Rumores apuntan a que el paisa le habría sido infiel a Luisa Castro - crédito @Javielcanino/X

Por su parte, Milica corroboró estos detalles en una transmisión en vivo, asegurando que el colombiano le pidió permiso antes de incluir la referencia en la canción que estrenó en la que la mencionaba. La argentina expresó que no sintió incomodidad ni se vio expuesta, ya que el asunto llevaba tiempo en boca de sus seguidores y no tenía problema en que se conociera la historia.

La gente se tomó a mal algo que es real y que hasta me pidieron permiso para decir”, afirmó Milica, quien agregó que no le incomoda que el público conozca lo que ocurrió entre ellos, ya que el tema llevaba meses circulando en clips y comentarios en redes sociales.

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