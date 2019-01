Al recordar aquellos días en los que se definía el futuro de la final de la Libertadores, D'Onofrio fue consultado sobre la famosa frase que disparó a su par, Daniel Angelici (vení a jugar, pueden ganar, no somos tan buenos) y explicó: "No es que en ese momento me salió el hincha, me salió alguien que estaba un poco cansado. En ese momento yo había hablado como 15 minutos con los medios, y en determinado momento miré a la cámara y dije eso, pero no lo dije como hincha fue como un pedido de que no sea más un suplicio esa situación".