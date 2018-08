Pero allí no termina todo, porque el próximo 21 de noviembre viajará al continente africano para vacunar contra esta enfermedad. Juan no puede ocultar su felicidad cuando se lo preguntan: "Han sido muchos años esperando recibir esta noticia, y creo que llega en el momento más apropiado. Siento que hoy puedo honrar la tarea para la cual fui seleccionado por el Rotary internacional. Viajaré a Nigeria y por el transcurso de dos semanas, me sumaré a la campaña que pretende poner fin a la poliomielitis en el mundo, y eso me llena de orgullo".