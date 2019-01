"Pedro Troglio era mi compañero de habitación porque habíamos ido juntos al Verona. Empecé a fumar en las concentraciones porque me aburría. Un día le dije a Troglio que fumara un cigarrillo. Él no había fumado en su vida y dijo 'bueno, me voy a fumar uno'. No sabía tragar el humo ni nada. Se puso a fumar el primer cigarro de su vida y justo ¡entró Bilardo! Salió de ahí rápido y se fue corriendo a la habitación de Maradona. 'Diego, ¡están fumando! ¡Está todo lleno de humo!'. Y diego le dijo 'Carlos, y qué quiere que haga, si quieren fumar van a fumar'. Vino Diego a vernos a la habitación, llegó riéndose, se encontró todo lleno de humo y me dijo 'Cani, boludo, abran la ventana aunque sea'".