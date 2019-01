Sobre la elección de Scaloni, dijo que puede dirigir a la Selección "pero dentro de un año" con más experiencia. "En todo el mundo buscan técnicos argentinos y nosotros no los valoramos. No podemos cerrar a uno. No fallamos en la capacidad de los técnicos, sino en quién los elige. Hay muchos que aparecen de la nada", cuestionó. Además, dijo que no está de acuerdo con "los jugadores que terminan de jugar y dirigen" un equipo inmediatamente. "Uno tiene que llevar un proceso y aprender. Acá es todo al revés y parece que lo de Menotti es para quedar bien con el mundo futbolístico. Ojalá sirva".