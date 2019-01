El DT de 63 años hizo hincapié en el fair play y argumentó que no fue ilegal lo que hizo, pese a que está en discusión si es adecuado hacerlo. "Lo que he hecho no es ilegal. Podemos discutirlo, no se ve como algo bueno, pero no es una violación de la ley", argumentó. En lo que va de temporada, lleva analizadas más de 300 horas de material de video.