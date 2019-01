"Siempre hablamos. Él me dice que tengo que subir al ring y tirar golpes. Ganar como sea. "Lo que hacía yo", me dice. Salía a matar y no lo dejaba pensar, pero yo soy diferente, boxeo, me gusta esperar, no sé si más inteligente pero busco mi momento justo, trato de que no me golpeen tampoco", explica sobre la influencia del deportista que tocó su pico de fama en 2014 con las dos recordadas veladas ante Floyd Mayweather en el MGM de las Vegas.