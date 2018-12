O sea: Messi, más injustamente que otros actores principalísimos, se había transformado en el responsable de la amargura mayoritaria. Algunas voces no entendían cómo Messi "Per Sé" no había sido capaz de llevar a la Argentina al partido final. Es decir, Leo no forma parte de un equipo, sino que todo un equipo depende de él. Injusto.