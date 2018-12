-Yo estaba en casa y mi mujer me dijo lo de siempre. "¡Siempre mirando fútbol!". Ese primer tiempo me dio un poco de vergüenza, la pelota por el aire, el pase al vacío para nadie… En ese estadio y con mucha gente viendo en todo el mundo. Después ya hubo un ida y vuelta. Nadie juega así. Hay algo que yo no veo. No veo fútbol mexicano, no veo fútbol chileno, no veo fútbol colombiano. No veo fútbol latinoamericano, no me interesa. Para eso veo el argentino… Para el fútbol europeo, los españoles, italianos, alemanes, ingleses, aquel primer tiempo es de segunda división, no ven algo así.