"COMUNICADO: Aerolíneas Argentinas solicita a los hinchas de RiBer que cuando el piloto, llegando a Madrid, diga 'prepárense para el descenso' por favor no quemen el avión, no le peguen a las azafatas y no tiren piedras, es un procedimiento habitual, y no está vinculado con el 2011", decía el tuit que figuraba dentro de la Story, en clara alusión a lo sucedido durante la promoción ante Belgrano de Córdoba.