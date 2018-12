– ¡Me lo dijo a mí también! Y vine a ver el fútbol de verdad y no vi el partido… No sé si no hubiera sido mejor ver un partido de PlayStation esa tarde. Pero quiero decir algo, antes del partido, cuando empezaron a cantar, era impresionante. Impresionante. Eso era un ambiente… Y yo no vengo precisamente de Luxemburgo, he estado en muchos estadios.