Y recordó que fue una decisión conjunta jugar en Madrid, apoyado por la FIFA: "La Conmebol es la que toma las decisiones. Todas las partes lo acordaron. La FIFA aprobó la decisión de la Conmebol y jugar el partido en España, no es el único partido en el mundo que no se puede celebrar. Tenemos en el fútbol un problema de violencia que tenemos que erradicar". Consultado sobre el respaldo de la FIFA al traslado del partido a un país fuera del continente, Infantino no respondió por qué no consideró más conveniente que se juegue en otra ciudad de la región de la Conmebol.