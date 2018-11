"A la madre apenas le den la libertad, porque el delito que se le imputó es excarcelable, la veremos una vez que quede en libertad", agregó y pidió mesura a los medios. "Hay situaciones en que me parece que se expone mucho a los chicos que en este caso no es uno sino cuatro. Los medios ayudaron mucho en principio pero a veces hay que tener el límite de hasta dónde contar o mostrar porque se viralizaron fotos de toda la familia. Nos encontramos con cuatro menores en crisis. Ellos no tienen que padecer la equivocación de los adultos, estaban psíquicamente bien pero emocionalmente muy dañados los cuatro".