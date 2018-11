Mané no se quedó con aquel no. Incluso, ante la noticia de que el Muñequito (su apodo original, gentileza de Hernán Díaz cuando lo subieron a Primera) había fichado en Núñez. "Cuando terminaba séptimo grado, un amigo de la zona me propuso llevarlo a River y fuimos. Mané se enteró unos meses después y siguió insistiendo. 'Me enteré de que el pibe tiene problemas allá', me dijo. Y le contesté: 'Está perfecto en River, de ahí no lo saco'. El destino es así. Podría haber ido a Boca y terminó siendo un símbolo de River", completó su narración Máximo en el libro.