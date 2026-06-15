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Este sería el 11 inicial de Corea del Sur para enfrentar a México en el Mundial 2026

Por el lado mexicano, se anticipan cambios en la alineación debido a la expulsión de César Montes

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La Selección Mexicana tendrá su segundo compromiso en el Mundial 2026 el próximo jueves 18 de junio cuando se mida a Corea del Sur en la jornada número 2 de la Fase de Grupos (X@theKFA)
La Selección Mexicana tendrá su segundo compromiso en el Mundial 2026 el próximo jueves 18 de junio cuando se mida a Corea del Sur en la jornada número 2 de la Fase de Grupos (X@theKFA)

La Selección Mexicana tendrá su segundo compromiso en el Mundial 2026 el próximo jueves 18 de junio cuando se mida a Corea del Sur en la jornada número 2 de la Fase de Grupos.

El partido entre ambas selecciones promete ser un duelo parejo ya que los dos equipos ganaron sus primeros compromisos.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs República Checa - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 11 de junio de 2026. Jaroslav Zeleny de República Checa en acción con Lee Kang-in de Corea del Sur. REUTERS/Daniel Becerril
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs República Checa - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 11 de junio de 2026. Jaroslav Zeleny de República Checa en acción con Lee Kang-in de Corea del Sur. REUTERS/Daniel Becerril

Posible 11 de Corea del Sur para enfrentar a México

En cuanto a la posible alineación de Corea del Sur, aunque todavía no hay confirmación oficial, se espera que repita el once inicial utilizado frente a Chequia. El equipo surcoreano podría disponer a Seung-Gyu Kim en la portería; en defensa a Han-beom Lee, Kim Min-Jae, Young-woo Seol y Tae-seok Lee; el mediocampo estaría compuesto por In-beom Hwang, Seung-ho Paik, Lee Kang-in y Jae-sung Lee; en la ofensiva, Heung-min Son y Hwang Hee-chan sumarían peso en el ataque.

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11 de Corea del Sur

  • Portero: Seung-Gyu Kim
  • Defensores: Han-beom Lee, Kim Min-Jae, Young-woo Seol, Tae-seok Lee
  • Mediocampistas: In-beom Hwang, Seung-ho Paik, Lee Kang-in, Jae-sung Lee
  • Delanteros: Heung-min Son, Hwang Hee-chan
@theKFA
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Por el lado mexicano, se anticipan cambios en la alineación debido a la expulsión de César Montes. Edson Álvarez sería el elegido para suplirlo en la defensa, según las opciones que baraja el cuerpo técnico comandado por Aguirre. México saldría con Raúl Rangel en el arco; la defensa formada por Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vázquez y Jesús Gallardo; el mediocampo con Álvaro Fidalgo, Erik Lira y Luis Chávez; mientras que la ofensiva estaría integrada por Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs República Checa - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 11 de junio de 2026. Son Heung-min de Corea del Sur en acción con Pavel Sulc de República Checa. REUTERS/Paul Childs
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs República Checa - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 11 de junio de 2026. Son Heung-min de Corea del Sur en acción con Pavel Sulc de República Checa. REUTERS/Paul Childs

11 de México

  • Portero: Raúl Rangel
  • Defensores: Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Luis Chávez
  • Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

¿Cómo llegan México y Corea del Sur?

Ambas selecciones llegan a este compromiso tras haber conseguido la victoria en su primer partido de la Copa del Mundo. México superó a Sudáfrica por dos goles a cero, con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, lo que les permitió comenzar con saldo positivo el torneo.

Por su parte, Corea del Sur se impuso a República Checa con un marcador de 2-1, gracias a los goles de Oh Hyeon-Gyu y Hwang In-Beom, lo que afianza la igualdad de condiciones con la que ambos llegan a esta segunda fecha del grupo.

Antecedentes entre México y Corea del Sur

México y Corea del Sur se han encontrado en dos ocasiones en la historia de la Copa del Mundo, con saldo perfecto para el conjunto mexicano.

El primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones ocurrió en Francia 1998, en el Stade de Gerland de Lyon. Aquella tarde, los “Tigres de Asia” tomaron la delantera al minuto 28 por medio de un disparo desviado de Ha Seok-ju. Durante el segundo tiempo, la reacción mexicana resultó contundente: Ricardo Peláez igualó el marcador al 51 y, poco después, Luis “El Matador” Hernández anotó dos veces para sellar la victoria 3-1, lo que provocó una gran celebración entre la afición azteca.

Selección Mexicana.
Dónde ver México vs Sudáfrica HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 - Crédito: X.

La cita más reciente entre ambos equipos en un Mundial se dio en Rusia 2018, durante la segunda jornada de la fase de grupos en la Arena de Rostov. Un penalti ejecutado por Carlos Vela al minuto 26 puso en ventaja al tricolor, que aumentó la diferencia con un gol de Javier “Chicharito” Hernández tras una acción colectiva en la segunda parte. En los minutos finales, Son Heung-min, delantero del Tottenham, descontó con un potente disparo desde fuera del área, aunque el marcador final quedó 2-1 a favor de México.

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