Luis Carlos Reyes arremetió contra Abelardo de la Espriella por polémicas propuestas de campaña: “A los narcos no hay que darles tranquilidad”

El exministro cuestionó al hoy candidato presidencial tras proponer la legalización de dineros provenientes de la ilegalidad en Colombia - crédito @luiscarlosreh/Instagram

A seis días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, donde competirán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, varios dirigentes políticos del país han utilizado sus redes sociales para contrarrestar algunas propuestas mencionadas por los aspirantes.

Ese fue el caso de Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que expuso su rechazo ante algunas de las propuestas mencionadas por el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, que ganó la primera vuelta presidencial con más de 10 millones de votos, superando al líder progresista Iván Cepeda, que solo alcanzó cerca de 9,6 millones de apoyos.

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En una primera publicación difundida en sus redes sociales, el ex jefe de cartera recordó una de las iniciativas mencionadas por el abogado y empresario cordobés sobre la legalización del 10% de los capitales ilegales provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos.

El exdirector de la Dian difundió dos polémicas iniciativas de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

“¿Por qué no legalizar el 10 % de los capitales ilegales que hoy están en Colombia por cuenta del narcotráfico, la minería ilegal y toda suerte de delitos? Y le decimos a esa gente: ‘Le vamos a legalizar el 10 %. Usted entrega el 90 % de su patrimonio, me paga tres años de cárcel, yo no lo extradito’ (...) Es que la tranquilidad no tiene precio”, señaló el jurista en una declaración dada a Semana el 8 de junio de 2021, cuatro años antes de su postulación presidencial.

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Al respecto, Reyes refutó la idea de De la Espriella y señaló que a las personas que están involucradas con actividades ilegales no merecen tranquilidad, sino el peso de la ley.

“¿Sabe por qué no es una buena idea, Abelardo? Porque con los narcos y los criminales hay que hacer justicia, no darles tranquilidad. Jugarle limpio al país es que para los criminales no haya tranquilidad a ningún precio”, expresó el exfuncionario.

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Imagen de referencia - En su momento, Abelardo de la Espriella propuso un programa para que quienes entreguen el 90% de su patrimonio y cumplan cárcel, puedan legalizar el resto, y no sean extraditados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De igual manera, el exministro defendió que el país debe tener normas claras para que la sociedad actúe en pro del bienestar del país y no de la ilegalidad.

“Ni los empresarios honestos ni los trabajadores honestos de este país quieren más pactos con la mafia. Quieren reglas claras, menos trámites, trabajo digno, acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, y quieren que al que obre bien le vaya bien. No necesitan un presidente que venga a traerles tranquilidad a los mafiosos“, comentó.

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El exministro cuestionó a Abelardo de la Espriella y consideró que a los narcos y sujetos al margen de la ley se deben castigar - crédito @luiscrh/X

Guerra en Oriente Medio

De otro lado, Luis Carlos Reyes cuestionó la postura del líder del movimiento Defensores de la Patria en materia de seguridad.

En una entrevista al medio Publimetro en 2025, el candidato había tomado como referencia la política impulsada por el Estado de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, en medio del conflicto con Gaza, y la consideró oportuna para el contexto colombiano.

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El exdirector de la Dian cuestionó al candidato presidencial tras exaltar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su política de defensa nacional ante la Guerra en Gaza - crédito @luiscarlosreh/Instagram

“Yo considero que el Estado de Israel, el presidente Netanyahu, el primer ministro, está haciendo lo que tiene que hacer para defender a su pueblo. Y es exactamente lo mismo que voy a hacer yo para defender a Colombia”, explicó el abogado en su momento.

No obstante, el exdirector de la Dian cuestionó al candidato presidencial, al considerar el número elevado de víctimas que ha dejado el conflicto en Oriente Medio.

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El exministro detalló el número de víctimas que ha dejado la violencia en Oriente Medio - crédito @luiscarlosreh/Instagram

“El gobierno de Benjamín Netanyahu, entre el 7 de octubre de 2023 y el 3 de febrero de 2026, ha causado la muerte de 71.805 palestinos, según Unicef, de los cuales 21.289 eran niños. Ha causado 171.230 heridos, de los cuales 44.500 eran niños”, detalló Reyes.

Adicionalmente, recordó cuando De la Espriella, en su calidad de abogado, defendió a líderes de grupos paramilitares que, en sus palabras, dejaron sembrado el terror en Colombia.

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“Cuando un candidato presidencial nos promete esto en Colombia, no lo está haciendo por desconocimiento, especialmente cuando se trata de un candidato presidencial que no solo defendió a paramilitares como su abogado, sino que dijo, por ejemplo, de un jefe paramilitar como Salvatore Mancuso, que dio una lucha que hemos debido haber dado todos los cordobeses”, agregó.

El candidato había defendido al líder israelí frente a la situación en Oriente Medio - crédito Cesar Quiroz/Reuters

Finalmente, extendió su invitación a la ciudadanía para que reflexione sobre las promesas de Abelardo de la Espriella en materia de seguridad y defensa.

“Recordemos que los paramilitares mataron, según la Comisión de la Verdad, a 205.000 personas y fueron la causa de millones de desplazamientos en Colombia. Entonces, cuando una persona de estas nos dice que va a hacer en Colombia lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, vote a conciencia, porque ya sabe lo que le están prometiendo”, puntualizó.

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Hasta el momento el abogado y hoy candidato presidencial no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos de Luis Carlos Reyes hacia sus dos propuestas en particular.