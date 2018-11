Mientras un golpeado pueblo argentino aún disfrutaba las mieles del éxito de su primer campeonato del mundo en Argentina '78, una impensada gira de Queen que recaló en el país en 1981. Unió el aún recordado grito de gol de Mario Alberto Kempes y el "abrazo del alma" con uno de los hits más recordados de la banda británica: We are the Champions.