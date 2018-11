"Fue todo muy emotivo. Esto nos partió por la mitad. La bandera a media asta y los tres días de duelo en Boca es una parte, ustedes que son amigos, conocidos y familiares deben trabajar, luchar y ayudar a la familia que está pasando un momento dificilísimo. Como padre, digo que es un momento en que no hay nada para hacer ni decir. Estoy muy emocionado y dolido. No tengo muchas ganas de hablar, simplemente me llevo una bandera con la foto de todos para el plantel". Las palabras del dirigente que también es presidente del Departamento de Interior y Exterior del club a algunos medios locales se pierden en el aire cuando se le forma un nudo en la garganta y no puede continuar.